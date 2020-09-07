الامارات | عواج بعد تعاقده مع دبا الحصن: هدفي منتخب الجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن عواج بعد تعاقده مع دبا الحصن: هدفي منتخب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن التعاقد مع المحترف الجزائري سيد أحمد عواج لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، قادماً من فريق قسطينية الجزائري، ويلعب في مركز صانع الألعاب.

وقال الأمين العام لنادي دبا الحصن سعيد محمد الريامي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أن يكون اللاعب إضافة فنية مؤثرة في تطبيق توجيهات الجهاز الفني، ودعم الفريق بما يتمتع به من قدرة في بناء الهجمات».

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وأضاف: «احتجنا لجهود كبيرة لاستقدام اللاعب بسبب غلق المطارات في الجزائر، واستغرق الأمر نحو 10 أيام حتى وصوله إلى الإمارات».

من جهته، قال اللاعب عواج: «هدفي مع دبا الحصن الصعود واللعب في دوري الخليج العربي، وردّ الجميل لإدارة النادي التي اجتهدت من أجل انضمامي للفريق»، مؤكداً أنه يحمل هدفاً آخر وهو الانضمام لمنتخب الجزائر.

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