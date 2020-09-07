شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: الأهلي فاوض ابني.. وأتمنى انتقاله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن مستقبل نجله أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.
وقال أيمن منصور: «أحمد ابني عقده مستمر مع نادي بيراميدز لمدة موسمين مقبلين وناديه لا يرغب في التفريط في خدماته، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق السماوي.
وتابع: «أتمنى انضمام أحمد ابني إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة فهو واحد من أبناء النادي».
وأضاف: «النادي الأهلي تفاوض مع أحمد ابني في فترة من الفترات ولكن هو مرتبط بعقد وأنا لم أتدخل في العروض التي يتلقاها وهو صاحب القرار الأخير»
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