شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: الأهلي فاوض ابني.. وأتمنى انتقاله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن مستقبل نجله أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وقال أيمن منصور: «أحمد ابني عقده مستمر مع نادي بيراميدز لمدة موسمين مقبلين وناديه لا يرغب في التفريط في خدماته، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق السماوي.

وتابع: «أتمنى انضمام أحمد ابني إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة فهو واحد من أبناء النادي».

وأضاف: «النادي الأهلي تفاوض مع أحمد ابني في فترة من الفترات ولكن هو مرتبط بعقد وأنا لم أتدخل في العروض التي يتلقاها وهو صاحب القرار الأخير»