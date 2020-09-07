شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: أتمني العودة لصفوف الزمالك الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي باسم مرسي، مهاجم فريق الإنتاج الحربي، سعادته بتسجيله هدفين في مباراه فريقه أمام طنطا، والتي انتهت نتيجتها بفوز الإنتاج الحربي بثلاثيه نظيفة،
وقال إنه يعمل خلال الفترة الحالية لاستعادة كامل لياقته الفنية والبدنية.
واوضح أنه تلقي العديد من العروض للرحيل عن الفريق، ولكنه لم ينظر اليها إلا عقب انتهاء الدوري، وتمني أن يعود مرة أخرى لصفوف الزمالك.
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