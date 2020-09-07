شكرا لقرائتكم خبر عن ناد قطري يتحرك لضم نجم الرجاء قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «المنتخب» المغربية عن تلقي محسن متولى، قائد نادى الرجاء المغربى، عرضًا مغريًا من نادي قطر القطري تمهيدًا لضمه لصفوفه بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى النادى القطري قدموا عرضًا مغريًا للتعاقد مع محسن متولي، إذ يسابقون الزمن من أجل التوصل لاتفاق يقضي بضم اللاعب لصفوف فريقهم، علمًا بأن عقد محسن متولي مع الرجاء سينتهى بنهاية الموسم الكروي الحالي.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط، عن الغريم التقليدي الوداد البيضاوي الوصيف برصيد 40 نقطة.