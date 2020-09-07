شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: طنطا لم يفقد أمل البقاء في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا، على أن لاعبيه لم يفقدوا أمل البقاء في بطولة الدوري الممتاز، وذلك عقب خسارة الفريق الطنطاوي، اليوم الأحد، أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب ستاد الأهلي weالسلام.
وأكد «سامي»، في تصريحات خاصه لـ«المصري اليوم» أن الأمل مايزال موجودًا طالما عدد النقاط المتبقي خلال مباريات الفريق في الدوري يسمح بالبقاء للموسم الجديد.
وقال «سامي» إن اللاعبين بالتاكيد تأثروا بشكل سلبي بسبب توقف النشاط الكروي خلال الفترة الماضيه بسبب جائحة كورونا، موضحًا أنه سيعمل على تصحيح أخطاء اللاعبين خلال الأيام الحالية.
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