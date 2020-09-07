شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان قريبان من العودة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن نادي الجونة، عن فوز نادي الجونة على نظيره بيراميدز في لقاء اليوم.

وأكد نادر شوقي: «الفوز اليوم في لقاء الجونة هو مجرد خطوة من خطوات يرغب نادي الجونة في تحقيقها».

وتابع: «المباريات المقبلة لنادي الجونة هي بالنسبة لنا مباريات كؤوس».

وتحدث نادر شوقي عن لاعبي الفريق الأحمر المعارين في صفوف نادي الجونة، موضحًا: «الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق حتى الآن بشكل رسمي ولكن هو قريب جدًا».

وأضاف: «أحمد ياسر ريان مرشح للعودة أيضًا، كما أن باسم على مرشح هو الآخر».

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