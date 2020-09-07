شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: علاقتي انتهت برمضان صبحي وليس لي دخل بانضمامه لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن نادي الجونة، والوكيل السابق لرمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا وتجم منتخبنا الأولمبي، عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز، بعدما أعلن مسؤولو النادي الأخير إقامة مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب غدًا الإثنين.
وأكد نادر شوقي: «كان هناك علاقة مع رمضان صبحي باعتباري وكيله ولكن الآن ليس لي تدخل في شأنه».
وأضاف: «ليس لي علاقة الآن برمضان صبحي ولا بانضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز ولا أعلم أي شيء في ذلك الأمر».
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