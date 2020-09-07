شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: أسامة فيصل أفضل من مصطفي محمد حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن أسامة فيصل، مهاجم القلعة البيضاء، أفضل من مصطفي محمد في الوقت الحالي.

وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «كان يجب على كارتيرون الدفع بأسامة فيصل أساسيًا أمام طلائع الجيش فهو أفضل من مصطفي محمد في الوقت الحالي وأيضًا من كاسونجو وعمر السعيد، فهو لاعب يملك إمكانيات كبيرة ويستحق الفرصة كاملة».

وأضاف: «سعيد للغاية بمشاركة مصطفي فتحي وأتمني أن يحصل على فرصة أكبر في المباريات المقبلة ويكون ثنائي مع أشرف بن شرقي داخل الملعب».