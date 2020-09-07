شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال:الزمالك لم يكن مقنعًا أمام طلائع الجيش.. واللجنة الخماسية سبب الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن أداء القلعة البيضاء لم يكن مقنع على الإطلاق أمام طلائع الجيش رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وقال عبدالعال، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «كارتيرون فشل في إدارة المباراة من كافة النواحي، ولم يقدم أداء مقنع مطلقًا أمام فريق طلائع الجيش وتغييراته كانت خاطئة».

وأضاف: «اللجنة الخماسية تتحمل الإصابات التي يتعرض لها الزمالك في الفترة الأخيرة، الفريق يخوض كل 3 أيام مباراة، والحمل البدني أصبح زائد على اللاعبين».