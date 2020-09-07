شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي يهزم الاتحاد في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الأهلي في إدراك التعادل مع الاتحاد السكندري (1-1)، في سلسلة الدور النهائي لدوري السوبر لكرة السلة، وذلك إثر الفوز عليه اليوم الأحد بنتيجة 76/65.
وكان الاتحاد قد حسم اللقاء الأول، الجمعة الماضي، لصالحه بنتيجة 101/94.
ويُتم تحديد بطل دوري السلة في الموسم الجاري بنظام «بيست أوف فايف»، من خلال 5 مواجهات تجمع الأهلي بالاتحاد السكندري.
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