شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبدالمجيد يتغزل في «كارتيرون» بعد مشاركته الأولى مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عبدالمجيد، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، سعادته بتحقيق الفوز على حساب طلائع الجيش في الظهور الأول له اليوم بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف حسام عبدالمجيد، عقب مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، أنه يلقي تشجيع وتعليمات من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، وكذلك المساندة التي يلقاها من زملائه وعلى رأسهم محمود علاء الذي يشجعه كثيرًا

وقال اللاعب الشاب إنه بطبيعة الحال سعيد للغاية بالفوز اليوم على حساب الطلائع وإن السبب في ظهوره الجيد هو مطالبة المدرب الفرنسي بضرورة عدم الرهبة أمام المنافس وتقديم مستوى كما يفعل في مباريات الشباب.