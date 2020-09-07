شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يوضح مصير محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن فريقه لن يتفاوض على بيع لاعبي من الفريق طالما الدوري مستمر، مشددًا على بدء النظر في العروض بعد انتهاء الموسم.

وقال «عبدالسلام»، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»، عقب ما أثير عن رغبة الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع اللاعب: «بعد انتهاء الدوري سيتم النظر في العروض التي تلقاها محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة، ولا أريد تشتيت ذهن اللاعب خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا نسعي لتحسين وضعنا في جدول ترتيب الدوري».

وأضاف: «لن نسمع للعروض من جانب السماسرة وونتظر عرض رسمي من أي نادي يرغب في الحصول على خدمات محمد إبراهيم».