شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يكشف وعد مرتضى منصور لـ«أبوجبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، وعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمحمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بتعديل عقده في الفترة الحالية.

وقال فاروق في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «الحارس أبوجبل يقدم مستويات مميزة مع الزمالك في الموسم الحالى، بعد الاعتماد عليه بصوره أساسيًا، حيث نجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير».

وأضاف: «سبق وحصل أبوجبل على وعد من الإدارة بتعديل قيمة عقده منذ فترة، إلا ان ضغط المباريات وقف عائق أمام تحقيق ذلك».