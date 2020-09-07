شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جنش يوجه رسالة دعم لمؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويًا عقب ابتعاده عم الملاعب بسبب المرض.

وقال «جنش»، في تصريحات لقناة الزمالك: «مؤمن أخويا وصديقي، والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان».

وواصل: «كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات الزمالك واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأببض».

وكان «جنش» قد ارتدى قميصًا مطبوع عليه صورة مؤمن زكريا كنوع من الدعم المعنوي للاعب الأهلي المصاب بضمور في العضلات.