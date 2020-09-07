شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون»: تعليماتي بين. الشوطين حسمت المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الزمالك، سعادته بالحصول على 3 نقاط أمام طلائع الجيش.

وأضاف «كارتيرون» أن الزمالك استطاع الحصول على نقاط المباراة وسط معاناة من حالة الإرهاق الشديدة بعد خوض مجموعة من المباريات في الدوري.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفًا وعليه 17.

وتابع كارتيرون: «طالبت من اللاعبين القتال على الكرة واللعب بحماس بين الشوطين، والإرهاق أثر على لاعبي الزمالك في مباراة اليوم، لذلك كنت أقوم بتحفيز اللاعبين بين الشوطين للحصول على الثلاث نقاط وذلك بمساعدة جهازي«.

وأكمل: «‏ليس لدينا إصابات عضلية، الإصابات جميعها في الأربطة والمفاصل، وهذا من ضغط المباريات، ودفعت بحسام عبدالمجيد كنوع من التأمين الدفاعي وهو لاعب طويل ويجيد ضربات الرأس، خاصة أن طلائع الجيش بدأ يعتمد على الكرات الطولية في الربع ساعة الأخيرة، وشيء جيد لنا تسجيل الأهداف من أقل فرصة، وأنا سعيد جدًا بذلك، فسابقًا كانت تتهيأ لنا فرص كثيرة ولا نسجل أهدافًا».

وأوضح باتريس كارتيرون عن غياب الثنائى فرجانى ساسى وأحمد عيد في المواجهة المقبلة مع سموحة، التي ستقام يوم الخميس القادم، في الجولة الـ26 في الدورى قائلًا: «سأجتمع مع الجهاز الفنى غدًا وسنناقش البدائل وسنبدأ التحضير للمباراة القادمة وكل مباراة نخوضها وسط مجموعة من الغيابات سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات».

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