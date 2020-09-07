شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يعلق على إصابات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق يعاني من إجهاد وتم استبداله بعد تعرضه بكدمة في الظهر خلال المباراة.
وأوضح امير مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك، أن جميع الإصابات بالفريق إجهاديه وسيتم الاطمئنان على الجميع غدًا الاثنين.
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