شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الزمالك حصل على توقيع كريم طارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق اقتراب حصول نادي الزمالك على كريم طارق، لاعب فريق بتروجت المعار إلى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال فاروق في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «مسؤولى نادي الزمالك حصلوا على توقيع كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت المعار إلى صفوف طلائع الجيش» وأضاف: «اجتمع مسؤولو القلعة البيضاء مع اللاعب عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة أمام الإنتاج الحربي وحصلوا على توقيعه لمدة 4 مواسم مقبلة، حيث يتبقى فقط الاتفاق مع إدارة بتروجت على الجوانب المالية مقابل ضمه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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