شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نخوض الدوري من أجل المنافسة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق حقق فوزًا مهما على طلائع الجيش في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز موضحًا أن الفوز ساعد على زيادة الفارق مع بيراميدز بعد خسارة الأخير من الجونة.

وقال أمير في تصريحات لقناة الزمالك: «الفريق يخوض الدوري من أجل الاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا لأنها الهدف الأهم».

وفاز الفريق الأبيض على الطلائع بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة سجله يوسف أوباما.