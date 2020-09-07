شكرا لقرائتكم المقاصة : حسم مصير محمد إبراهيم نهاية الموسم وننتظر العروض الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن فريقه لن يتفاوض على بيع لاعبي من الفريق طالما الدوري مستمر، مشددًا على بدأ النظر فى العروض بعد انتهاء الموسم.
وقال عبدالسلام فى تصريحات تليفزيونية: "بعد إنتهاء الدوري سيتم النظر فى العروض التى تلقاها محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة، ولا أريد تشتيت ذهن اللاعب خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا نسعي لتحسين وضعنا فى جدول ترتيب الدوري".
وأضاف: "لن نسمع للعروض من جانب السماسرة وننتظر عرض رسمي من أى نادي يرغب فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم".
وعرض الأهلي شراء محمد إبراهيم مقابل 10 ملايين جنيه في الوقت الذي يشترط مصر المقاصة الحصول على 30 مليون جنيه خاصة بعد تلقى الفريق الفيومي عرضاً بهذه القيمة من بيراميدز مما يعني أن الفرق بين عرض الأهلي وطلبات المقاصة هو 20 مليون جنيه.
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