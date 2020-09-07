شكرا لقرائتكم حسن مصطفى: "أنا رئيس اتحاد دولي ومن حقي أعزم أي حد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه بصفته يحق له أن يدعو أي شخص لحضور قرعة كأس العالم لكرة اليد التي أجريت على سفح الأهرامات.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "أنا رئيس اتحاد دولي ومن حقي أعزم أي حد".

ولفت إلى أنه هو صاحب قرار توجيه الدعوة لأي شخص ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.

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وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن سبب دعوته إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس النادي السابق، لحضور قرعة بطولة العالم لكرة اليد التي أجريت أمس على سفح الأهرامات.

وقال مصطفى: "حسن حمدي والخطيب أصدقائي ولذلك وجهت لهم الدعوة، لم أوجهها لهما بصفتهما الرياضية وإلا كنت سأدعو وقتها العديد من نجوم الرياضة في مصر".

وتابع أنها دعوات شخصية منه لحسن حمدي والخطيب كما أنهما من نجوم الرياضة في مصر وأفريقيا.