شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: كارتيرون فشل أمام الطلائع وأسامة فيصل أفضل من مصطفي محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن أداء القلعة البيضاء لم يكن مقنع على الإطلاق أمام طلائع الجيش رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد.
وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون فشل فى إدارة المباراة من كافة النواحي، ولم يقدم أداء مقنع مطلقًا أمام فريق طلائع الجيش وتغييراته كانت خاطئة".
وأضاف: "اللجنة الخماسية تتحمل الإصابات التى يتعرض لها الزمالك فى الفترة الأخيرة، الفريق يخوض كل 3 أيام مباراة، والحمل البدني أصبح زائد على اللاعبين".
وأكد رضا عبدالعال، أن أسامة فيصل، مهاجم الزمالك، أفضل من مصطفي محمد فى الوقت الحالي.
وقال عبدالعال: "كان يجب على كارتيرون الدفع بأسامة فيصل أساسيًا أمام طلائع الجيش فهو أفضل من مصطفي محمد فى الوقت الحالي وأيضًا من كاسونجو وعمر السعيد، فهو لاعب يملك إمكانيات كبيرة ويستحق الفرصة كاملة".
وأضاف: "سعيد للغاية بمشاركة مصطفي فتحي وأتمني أن يحصل على فرصة أكبر فى المباريات المقبلة وتكون ثنائي مع أشرف بن شرقي داخل الملعب".
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