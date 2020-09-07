شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: كارتيرون فشل أمام الطلائع وأسامة فيصل أفضل من مصطفي محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن أداء القلعة البيضاء لم يكن مقنع على الإطلاق أمام طلائع الجيش رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون فشل فى إدارة المباراة من كافة النواحي، ولم يقدم أداء مقنع مطلقًا أمام فريق طلائع الجيش وتغييراته كانت خاطئة".

وأضاف: "اللجنة الخماسية تتحمل الإصابات التى يتعرض لها الزمالك فى الفترة الأخيرة، الفريق يخوض كل 3 أيام مباراة، والحمل البدني أصبح زائد على اللاعبين".

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