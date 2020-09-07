شكرا لقرائتكم نادر شوقي: الأهلي لم يطلب عودة أكرم توقيق وأحمد ريان مرشح للعودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، عن فوز نادي الجونة على نظيره بيراميدز في لقاء اليوم.
وأكد نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: "الفوز اليوم في لقاء بيراميدز هو مجرد خطوة من خطوات يرغب نادي الجونة في تحقيقها"، وتابع: "المباريات المقبلة لنادي الجونة هي بالنسبة لنا مباريات كؤؤوس".
وتحدث نادر شوقي عن لاعبي النادي الأهلي المعارين في صفوف الجونة، مؤكدًا أن الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق حتى الآن بشكل رسمي ولكن هو قريب جدًا من العودة.
وأضاف نادر شوقي : "أحمد ياسر ريان مرشح للعودة أيضًا، كما أن باسم علي مرشح هو الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر نادر شوقي: الأهلي لم يطلب عودة أكرم توقيق وأحمد ريان مرشح للعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.