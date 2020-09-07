شكرا لقرائتكم أيمن منصور: هدف الأهلي أعاد لمصطفي محمد بريقه وكاسونجو لا يصلح مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن تألق مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وفوز المارد الأبيض على طلائع الجيش اليوم بهدف نظيف ضمن الأسبوع الـ 25 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال أيمن منصور في تصريحات تليفزيونية: "مصطفى محمد مهاجم جيد ولكن هو ما زال في سن صغير ويجب ألا نحمله فوق طاقته حتى لا يتعرض للضغوطات التي قد تؤثر عليه بشكل سلبي".

وتابع أيمن منصور أن هدف مصطفى محمد في شباك النادي الأهلي في لقاء القمة الأخير في الدوري المصري أعادت لمصطفى محمد بريقه مرة أخرى.

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وتحدث أيمن منصور عن مشوار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدًا: "كارتيرون مدرب ناجح حتى الآن ويحسب له الاعتماد على الناشئين".