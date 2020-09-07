شكرا لقرائتكم أيمن منصور: الأهلي جس نبض أحمد ابني وأتمنى إنتقاله للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن مستقبل نجله أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وقال أيمن منصور في تصريحات تليفزيونية: "أحمد ابني عقده مستمر مع نادي بيراميدز لمدة موسمين مقبلين ونادييه لا يرغب التفريط في خدماته خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق السماوي، وتابع: "أتمنى إنضمام أحمد ابني إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة فهو واحد من ابناء النادي".

وأضاف مهاجم الزمالك الأسبق: "النادي الأهلي تفاوض مع أحمد ابني في فترة من الفترات ولكن هو مرتبط بعقد وأنا لم أتدخل في العروض التي يتلقاها وهو صاحب القرار والأخير".

Advertisements

فى سياق آخر، علق طارق يحيي، الاعلامي بقناة نادي الزمالك، على تناول بعض ‏القنوات أنباء عن تواطؤ احمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ضد ناديه ‏وتعمد التراخي أمام الجونة، من أجل اتاحة الفرصة للزمالك في الانفراد ‏بالمركز الثاني.‏

وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" أندهش من هذه التصريحات الغريبة ‏وتناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي امور مثيرة للضحك ‏وشائعات لا أساس لها من الصحة".‏

وواصل:" القنوات ادعت أيضاً أن تواطؤ أحمد أيمن منصور ضد ‏بيراميدز جاء بواسطة والده نجم الزمالك السابق أيمن منصور ونشر ‏شائعة أنه عاد الاّن من قطر للعمل في نادي الزمالك، وهذه أكاذيب عارية ‏تماماً من الصواب".‏