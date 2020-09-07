شكرا لقرائتكم هل يعود حسام غالي للعمل من جديد في الأهلي ؟.. نادر شوقي يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال حسام غالي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن حقيقة رحيل غالي عن نادي الجونة للعودة في العمل إلى النادي الأهلي من جديد.

وأكد نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية : "حسام غالي لم يبلغني بالرحيل عن الوقت الجاري ولا جديد في هذا الموضوع"، وتابع: "حسام غالي مستمر في عمله مع الجونة ومستقبله لم يحسم".