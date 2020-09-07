شكرا لقرائتكم هل يعود حسام غالي للعمل من جديد في الأهلي ؟.. نادر شوقي يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال حسام غالي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن حقيقة رحيل غالي عن نادي الجونة للعودة في العمل إلى النادي الأهلي من جديد.
وأكد نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية : "حسام غالي لم يبلغني بالرحيل عن الوقت الجاري ولا جديد في هذا الموضوع"، وتابع: "حسام غالي مستمر في عمله مع الجونة ومستقبله لم يحسم".
وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.
حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال أفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002
وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".
وقال حسام غالى باكياً، "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".
ولعب حسام غالى من بداية اللقاء وغادر فى الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 83، ووجه غالى تحية الوداع للجماهير فى آخر مباراة له بالملاعب، كما قام بتحية زملائه بأرض الملعب وكذلك الجهاز الفنى والإدارى والطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يعود حسام غالي للعمل من جديد في الأهلي ؟.. نادر شوقي يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.