شكرا لقرائتكم نادر شوقي: مباراة اعتزال متعب بعد كورونا والأقرب فريق إسباني أو إيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن مباراة إعتزال الأخير.
وأكد نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: "مباراة إعتزال عماد متعب لم يتم إلغائها حتى الوقت الجاري، وهناك مفاوضات مستمرة لإقامة المهرجان الذي سيليق بتاريخ اللاعب".
وتابع: "المفاوضات جارية حتى الآن ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن نحن نعمل على ذلك".
وأتم: "الفرق الأقرب لمواجهتها في لقاء الإعتزال من أندية في إسبانيا أو إيطاليا ولكن الدوري الإنجليزي مُستبعد ولكن كل شيء وارد".
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