شكرا لقرائتكم بسيونى: عملت كل ما فى وسعى للعودة أمام الزمالك والكرة تعاندنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيونى, المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، مبروك الفوز للزمالك طلائع الجش قدم عرض طيب جدا ولكن التوفيق لم يحالفنا فى المباراة وبذلنا مجهود كبير في المباريات الماضية

وأضاف فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة الزمالك التى تغلب فيها على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، ، افتقدت 9 لاعبين بسبب الغيابات سواء الايقاف والاصابات وبنود عقود فى الزمالك وقمت باجراء تعديلات كثيرة جدا فى الشوط الثاني للعودة للمباراة والقادم أفضل

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وتابع بيونى تصريحاته قائلا أضاعنا 19 فرصة محققة فى مباراة أسوان ولم نحرز أهداف وحاولنا العمل على استغلال الفرص وإصلاح فى الجانب الهجمومي ووصلنا بعدد من الكرات الا ان التوفيق كان غائبا التغيرات كانت هجومية لعبت بطريقة 4-14-1 لوجود شراسة وكثافة عددية وعملت كل ما فى وسعى للعودة للمباراة وانما كرة القدم تعاندنا كثيرا

واستكمل مدرب الطلائع قائلا نبذل مجهود كبير تبذله اللاعبين لأننا لعبنا 4 مباريات فى اغسطس الساعة 3.30 ظهرا وبنعمل للاعبين كل أنواع الاستشفاء الا ان المجهود يقل كثيرا وقمت بالتنشيط بالدفع بلاعبين فى الشوط الثاني وكرة عمرو جمال مشابهة لهدف اوباما ولكنها خرجت بعيدا عن المرمى

وأتم كثرة التغيرات ميزة كبيرة للتحكم في المباراة للدفاع او الهجوم وخيار مهم ومتميز بالنسبة لنا كجهاز فنى