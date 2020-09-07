شكرا لقرائتكم نادر شوقي: علاقتي انتهت برمضان صبحي وليس لي علاقة بإنضمامه لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، والوكيل السابق لرمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا ونجم منتخبنا الأولمبي، عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز، بعدما أعلن مسؤولو النادي الأخير إقامة مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب غدًا الإثنين.

وأكد نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك علاقة مع رمضان صبحى باعتباري وكيله ولكن الآن ليس لي تدخل في شأنه".

وأضاف: "ليس لي علاقة الآن برمضان صبحي ولا بإنضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز ولا أعلم أي شيء في ذلك الأمر".

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