شكرا لقرائتكم نادر شوقي: علاقتي انتهت برمضان صبحي وليس لي علاقة بإنضمامه لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، والوكيل السابق لرمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا ونجم منتخبنا الأولمبي، عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز، بعدما أعلن مسؤولو النادي الأخير إقامة مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب غدًا الإثنين.
وأكد نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك علاقة مع رمضان صبحى باعتباري وكيله ولكن الآن ليس لي تدخل في شأنه".
وأضاف: "ليس لي علاقة الآن برمضان صبحي ولا بإنضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز ولا أعلم أي شيء في ذلك الأمر".
وإجتاز رمضان صبحى الكشف الطبى الذى خضع له اليوم، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.
ومن المنتظر أن يقام المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز، الخاص بتقديم أحدث صفقاته بالإعلان عن التعاقد رسميًا مع رمضان صبحى، فى السادسة مساء غدًا الأثنين، بقاعة استاد الدفاع الجوى، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وكواليس الصفقة التى أحدث ضجة ضخمة فى الشارع الرياضى بمصر.
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