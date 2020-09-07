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جدة - عمرو شويل نتائج مباريات الدوري المصري اليوم



أقيم اليوم الأحد 4 مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري والتي يأتي على رأسها فوز الزمالك على طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة.

وجاءت باقى النتائج كالتالى

الزمالك1 – 0 طلائع الجيش

الجونة 2 - 1 بيراميدز

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المصري 1 - 1 إنبـي

الإنتاج الحربي 3 – 0

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم



نتائج مباريات الدوري المصري اليوم حيث فاز الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز.

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم



نتائج مباريات الدوري المصري اليوم وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه.