شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : تأجيل مباراة الرجاء إشاعة كبيرة للضغط علينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدي أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك سعادته بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، طلائع الجيش كان ند قويا فى المباراة والإصابات تحدثنا عنها من قبل والفرق التى تلعب فى البطولات الافريقية الأكثر تضررا وأطالب اتحاد الكرة بدعم الأندية التي تلعب فى البطولات الإفريقية لانها تلعب باسم مصر.

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وتابع أمير قائلا تأجيل مباراة الرجاء إشاعة كبيرة لحدوث ضغط علينا ولم يصلنا شئ سواء رسمي أو غيره وجاهزنا للسفر فى موعدنا، مضيفا لم نتلقى اى اخطار رسمى او شفهى من الكاف لتاجيل مباراة الرجاء نظ مضيفا لم يتم ابلاغى بنتائج اجتماع مجلس الزمالك بشان الانسحاب من الدوري.

واستكمل حدثه قائلا الزمالك يلعب على 5 بطولات مختلفة وليس الدوري فقط ودوري ابطال افريقيا فى أولوياتنا

ونادى الزمالك يتفوق على الفرق الكبرى فى اخر 5 سنوات ، مضيفا هناك حالة استياء عام ضد أخطاء الحكام واولوياتنا واضحة الان وهى الاستعداد لدوري ابطال افريقيا من خلال مباريات الدور ي