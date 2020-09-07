في لفتة رائعة.. جنش يدعم مؤمن زكريا بقميص يحمل صورته: «أخويا وعشرة عمر»

ظهر حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، محمود جنش، بقميص عليه صورة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وذلك عقب لقاء الفريق الأبيض مع طلائع الجيش والذي أقيم مساء اليوم الأحد.

وقال جنش، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، إن "مؤمن زكريا أخي وعشرة عمر".

وأضاف حارس مرمى الزمالك: "مؤمن يحتاج الجميع. يحتاج مساندة الجميع وأن تكون المساندة بشكل دائم وليس لفترات ثم تنقطع ثم تعود من جديد".

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وتابع: "سافرت في آخر سفرية مع مؤمن زكريا ورأيت كل شيء، هو يحتاجنا جميعا ويجب مساندته".

وعن أفضل لقطاته مع مؤمن، أضاف جنش ضاحكاً: "أنا الوحيد الذي لم يسجل مؤمن في شباكه، عندما نواجه بعضنا البعض، تكون بيننا مناوشات بسبب ذلك. أتمنى أن يعود للعب مجددا وسأتركه يسجل في شباكي".

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 51، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استمر طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.