شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل انتصاراته وتفاصيل صفقة رمضان صبحى فى موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجزا رياضيا لأبرز وأهم الأخبار الرياضية على الساحة المحلية والرياضية. وتناول الموجز خبر فوز فريق نادى الزمالك في مباراته مع طلائع الجيش بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 ببطولة الدوري الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 ليحتل بها المركز الثاني.



الموجز الرياضي

كما تناول الموجز الذى قدمته شروق وجدي وهشام عبد التواب، خبر تعادل فريقى المصري البوسعيدي وإنبي إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ 25 للدوري.

تقدم أحمد علي لإنبى في الدقيقة 45 من عمر المباراة قبل أن يعود اموتو ويحرز هدف التعادل للمصري في الدقيقة 60، ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الدوري، بينما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 32 وما زال في المركز السابع.



موجز الرياضة

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وتضمن الموجز خبر فوز فريق الجونة بهدفين مُقابل هدف أمام بيراميدز، في المباراة اللي جمعتهما اليوم، على استاد خالد بِشارة بالجونة، فى إطار مُباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة يقفز الجونة إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، ويستمر بيراميدز في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

كما تناول الموجز الرياضى خبر إعلان نادى بيراميدز، مساء غد الاثنين، تفاصيل أحدث صفقاته بالتعاقد رسميًا مع رمضان صبحي جناح هدرسفيلد الإنجليزي، وذلك بقاعة استاد الدفاع الجوي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن كواليس الصفقة التى أحدثت ضجة ضخمة فى الوسط الرياضى، بعد أن فضل اللاعب الانتقال لبيراميدز ورفض الأهلى.



موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365

أيضا شمل الموجز الرسالة التي وجهها مؤمن زكريا اللاعب السابق بالنادي الأهلي لجمهوره، بعد الأزمة المَرَضية التى اتعرض لها في الفترة الحالية، وكتب على تويتر: "جمهوري الحبيب.. دايما باستمد منكم القوة وبتعطوني الأمل، ربنا ما يحرمني منكم"، حيث واصلت جماهير النادى الأهلى دعم مؤمن زكريا، وراحله العشرات من الجماهير قدام بيته لدعمه بعد تعرضه لمرض في الأعصاب بعده عن مُمارسة كرة القدم في الوقت الحالي.

ومن أخبار الرياضة عالميا عرض الموجز تصريحات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذى أكد فيها أن فكرة التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني راودتهم في الأيام الأخيرة، وذلك قبل عدول نجم البارسا عن قراره بالرحيل ليقرر الاستمرار في كتالونيا حتى الموسم المقبل.

وعالميا أيضا حضرت جماهير فريق ووهان المنافس في الدوري الصيني الممتاز اليوم، أول مباراة لهم من بداية الحجر الصحي بعد انتشار وباء فيروس كورونا، ونجح فريق ووهان في الخروج بنقطة التعادل 2-2 أمام فريق بكين جوان رغم تأخرهم في النتيجة بهدفين. جدير بالذكر أن مدينة ووهان هي البؤرة اللي انتشر منها وباء فيروس كورونا للعالم كله، وعادت منافسات الدوري الصيني الشهر الماضى بعد فترة توقف طويلة بسبب كورونا.