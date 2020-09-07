شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد عادل وإدارة تحكيمية جيدة في لقاء الزمالك وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * طلائع الجيش

المسابقة : الجولة الـ 25 بالدوري العام المصرى

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدف مقابل / لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمد عادل

المساعد الأول : يوسف البساطي

المساعد الثاني : هاني خيري

الحكم الرابع : هشام الفلال

حكام الVAR : محمد أبوخاطر ، محمد يوسف

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : محمد عادل

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة :

نجح الحكم محمد عادل في إدارة المباراة بالتعاون مع طاقم التحكيم دون اللجوء إلي الVAR لعدم وجود حالات تستحق المراجعة ، وكانت أهم الحالات التحكيمية في الدقيقة 66 عندما طالب لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعي مخالفة لمس الكرة باليد علي لاعب الجيش علي الفيل الحكم يشير بأستمرار اللعب لعدم وجود المخالفة نتيجة وضع اليد الطبيعي للاعب الجيش والتي كانت مضمومة إلي جسمة ولم تكبر الجسم وقرار صحيح من الحكم .

Advertisements

تطبيق مبدأ اتاحه الفرصة :

سمح الحكم بأستمرار اللعب لصالح طلائع الجيش ثم عاد واحتسب المخالفه نتيجة عدم الاستفادة من اتاحه الفرصه ويشهر البطاقة الصفراء للاعب الزمالك أحمد عيد نتيجة تعطيل الهجوم الواعد .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصري التحمل العام وتحمل السرعة بالأضافة إلي التحرك السريع ومتابعة اللعب في الدقائق 25 ، 62 ، 66 خاصة في الحالات القريبة من مناطق الجزاء .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات :

أنذر الحكم كلا من احمد عيد ، فرجاني ساسي ، طارق حامد، إسلام طارق من الزمالك في الدقائق 17 ، 37 ، 75 ، 88 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد ، والأعتراض والتهور كما أنذر أحمد سمير من الجيش في الدقيقة 51 نتيجة التهور ، وتغاضي الحكم عن اشهار البطاقة الصفراء للاعب الجيش أحمد سمير في الدقيقة 39 نتيجة اللعب بتهور مع طارق حامد ولم يحتسب المخالفة .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقيقة 22 ، وقرار صحيح من المساعد بأستمرار اللعب لعدم وجود التسلل في الدقيقة 44 نتيجة اليقظة والتركيز والتمركز الصحيح .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 18 ، 69 ، 77 ، 88 بتقدير صحيح نتيجة التركيز والتمركز الصحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون

حكام الVAR: لم يتدخل ال VAR لعدم وجود حالات تستحق المراجعة .