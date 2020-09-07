شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لجنة تحقيق اختفاء كؤوس اتحاد الكرة تتبع الإجراءات بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن حدث أمس بخصوص قرعة مونديال كأس العالم لكرة اليد يعد الحدث الوحيد الذى تجمع فيه ممثلى 32 دولة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكان حفلاً رائعاً.

وأكمل صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أنه وجه لجنة موسعة للتحقيق في اختفاء عدد من الكؤوس وكأس الأمم الإفريقية من داخل مقر اتحاد الكرة، موضحاً أن اللجنة تتبع كل الإجراءات الموجودة إدارياً وفنياً وقبل عام 2013 حدث اقتحام لمقر اتحاد الكرة.

وأشار وزير الرياضة، إلى أنه تم حرق بعض الملفات أثناء حريق مقر الاتحاد، ويجب الوصول إلى الدقة واللجنة تعمل حالياً للتوصل إلى الحقيقة، كما أنه يجب أن يكون هناك دقة في عمل اللجنة وكأس الأمم الأفريقية المختفي.