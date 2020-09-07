شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 6 / 9 / 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلي يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بشأن "فيديو الساحل" ،انفراد.. خطاب رسمى من "فيفا" لاتحاد الكرة لإقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر.

رمضان صبحى يتخلى عن "الضفيرة" من أجل عيون بيراميدز

يظهر رمضان صبحى، لاعب بيراميدز الجديد، فى المؤتمر الصحفى الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام المقرر له غدًا الاثنين بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

الأهلي يتفق مع محمد شريف على تمديد عقده موسمين

اتفق مسئولو النادى الأهلي مع محمد شريف، لاعب الفريق المعار إلى نادى إنبى حتى نهاية الموسم، على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المتبقيين فى عقده، وترغب إدارة الأهلي فى تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعدما دخلت إدارة بيراميدز فى مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع الفريق البترولى.

انفراد.. خطاب رسمى من "فيفا" لاتحاد الكرة لإقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر

حصل ”الخليج 365” على نسخة من خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المرسل للجنة الخماسية الحالية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، والذى يطلب فيه الانتهاء من الملفات المكلف بها اللجنة، مثل تعديل اللائحة، وإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد قبل 30 نوفمبر المقبل.

الزمالك يوضح حقيقة منع "الأتوبيس" من دخول ستاد القاهرة قبل لقاء الطلائع

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، ما تردد عن منع حافلة الفريق من دخول ستاد القاهرة الدولى، قبل خوض لقاء طلائع الجيش، فى المباراة المقرر إقامتها فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة ، يدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.

بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من الجونة 2-1 فى الدورى

نجح فريق الجونة فى تحقبق فوزاً هاماً بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز، حيث أحرز هدف بيراميدز جون إنطوي فى الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفي الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء .

وزير الرياضة يؤكد إرسال "فيفا" خطاباً للجبلاية لإجراء الانتخابات Advertisements أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أبلغه أمس بوصول خطاب من الاتحاد الدولى الفيفا لإجراء انتخابات الجبلاية، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمرو الجناينى بلغنى إمبارح بوصول خطاب من الفيفا لاتحاد الكرة بشأن إجراء الانتخابات، ونتابع كل الترتيبات، وأبلغت اللجنة الخماسية بوضع خارطة الطريق لاتخاذ القرار النهائى والمناسب وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى".

الأهلي يُعلن قائمة مواجهة حرس الحدود ..واستبعاد صالح جمعة أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه في مواجهة حرس الحدود والتي جاءت كالتالي :حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري، خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي، خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي، وشهدت القائمة استبعاد صالح جمعة . الزمالك يشترط 180 مليون جنيه للموافقة على احتراف مصطفى محمد كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف الثنائى يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجانى ساسى من التجديد مع النادى، وقال زادة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نسير بخطوات احترافية شديدة فى الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية، ملف تجديد اللاعبين مع المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة". كشف خالد على، منسق فريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن جاستون سيرينو جناح الفريق باقٍ فى الفريق حتى 2025 بعد تمديد عقده مؤخرًا، مؤكداً أنه حال رغبة الأهلى فى التعاقد معه سيكون عليه التفاوض مباشرة مع النادى.