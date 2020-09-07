شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 6/ 9/ 2020 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الأحد، الموافق 6/ 9/ 2020 أربعة مواجهات فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث إلتق الإنتاج الحربى بنظيره طنطا، والمصرى البورسعيدى أمام إنبى، والجونة اصطدم ببيراميدز، والزمالك فى مواجهة طلائع الجيش.

نجح الإنتاج الحربى فى الفوز على طنطا بثلاث أهداف نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام والأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، حيث تقدم للإنتاج محمد غنام فى الدقيقة 29 ، وأحرز باسم مرسى هدفين فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وفى الدقيقة 70 . وبهذا النتيجة يصل الإنتاج الحربى للمركز الثامن بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما استمر طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

الإنتاج الحربى يكتسح طنطا بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثامن

المصرى يتعادل أمام إنبى بهدف لمثله

تعادل فريقا المصرى البورسعيدى وإنبى إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .

تقدم أحمد على لإنبى في الدقيقة 45 من عمر المباراة قبل أن يعود اموتو ويحرز هدف التعادل للمصرى في الدقيقة 60 ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الدورى ، بينما رفع إنبى رصيده إلى النقطة 32 ومازال في المركز السابع .

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بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من الجونة 2-1 فى الدورى بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من الجونة 2-1 فى الدورى

نجح فريق الجونة فى تحقبق فوزاً هاماً بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز، حيث أحرز هدف بيراميدز جون إنطوي فى الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفي الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء . وبهذه النتيجة، يقفز الجونة إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما استمر بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

الزمالك يهزم طلائع الجيش بـ"رأسية" أوباما وينفرد بوصافة الدورى

تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.