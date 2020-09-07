الغندور حكما لمواجهة الأهلى والحدود والبنا يدير الإتحاد والمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه احمد أسماء الحكام المقرر أن يديروا ختام مباريات الجولة الخامسة والعشرون غدا الإثنين ، حيث يستضيف حرس الحدود نظيره الأهلى بالمكس ، كما يواجه الإتحاد السكندرى فريق مصر المقاصة المنتشى ، ووادى دجلة مع المقاولون العرب ، والإسماعيلى مع نادى مصر وجاءت أطقم التحكيم على النحو التالى : حرس الحدود – الأهلى حكم ساحة : أحمد الغندور حكم مساعد هانى عبد الفتاح – شريف عبد الله حكم رابع : أحمد صالح حكم فيديو : حسام عزب مساعد فيديو : محمود وفا الإتحاد السكندرى – مصر المقاصة حكم ساحة : محمود البنا حكم مساعد : هشام طلب – إيهاب قدرى حكم رابع : عمرو عابدين حكم فيديو : جهاد جريشة Advertisements مساعد فيديو : احمد حمدى الإسماعيلى – نادى مصر حكم ساحة : محمد سلامة حكم مساعد : محمد فاروق – محمد السيد حكم رابع : محمد خالد حكم فيديو : محمود دسوقى مساعد فيديو : عمرو عابد دجلة – المقاولون حكم مساعد : طارق مجدى حكم مساعد : احمد التلاوى – محمد عطا حكم رابع : أحمد العباسى حكم فيديو : نادر قمر الدولة مساعد فيديو : احمد جمال

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