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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 6 / 9 / 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة و أبرزها ،بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من الجونة 2-1 فى الدورى ،الزمالك يهزم طلائع الجيش بـ"رأسية" أوباما وينفرد بوصافة الدورى .

الزمالك يهزم طلائع الجيش بـ"رأسية" أوباما وينفرد بوصافة الدورى

تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من الجونة 2-1 فى الدورى

نجح فريق الجونة فى تحقبق فوزاً هاماً بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز، حيث أحرز هدف بيراميدز جون إنطوي فى الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفي الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء .

وزير الرياضة يؤكد إرسال "فيفا" خطاباً للجبلاية لإجراء الانتخابات أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أبلغه أمس بوصول خطاب من الاتحاد الدولى الفيفا لإجراء انتخابات الجبلاية، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمرو الجناينى بلغنى إمبارح بوصول خطاب من الفيفا لاتحاد الكرة بشأن إجراء الانتخابات، ونتابع كل الترتيبات، وأبلغت اللجنة الخماسية بوضع خارطة الطريق لاتخاذ القرار النهائى والمناسب وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى". Advertisements

الأهلي يُعلن قائمة مواجهة حرس الحدود ..واستبعاد صالح جمعة أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه في مواجهة حرس الحدود والتي جاءت كالتالي :حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري، خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي، خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي، وشهدت القائمة استبعاد صالح جمعة . الزمالك يشترط 180 مليون جنيه للموافقة على احتراف مصطفى محمد كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف الثنائى يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجانى ساسى من التجديد مع النادى، وقال زادة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نسير بخطوات احترافية شديدة فى الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية، ملف تجديد اللاعبين مع المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة".