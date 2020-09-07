شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك يفوز بدون عوامل مساعدة ويمر بظروف ‏استثنائية ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏الموسم الحالي يعتبر استثنائي، ولن نعلق على أداء اللاعبين في أي ‏مباراة، موضحا خلال تصريحات لقناة الزمالك عقب فوز الفريق ‏الأبيض على طلائع الجيش:"نمر بظروف استثنائية، وجميع الأندية ‏مستاءة من ضغط المباريات ومن عدم تواصل مسئولي اتحاد الكرة معهم ‏ولكننا نتعامل مع الواقع ".‏

وأضاف:"نفوز بدون عوامل مساهدة، وهناك مكاسب جديدة من الفوز ‏على الجيش وفي مقدمتها العناصر الجديدة مثل حسام عبدالمجيد".‏

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وأكمل:"عُدنا لاستكمال الدوري فقط من أجل الاستعداد لمباراة الرجاء ‏المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً رفضه التعليق على أداء التحكيم واستخدام تقنية ‏الفار، ولكن أبدى اندهاشه من سوء استخدام هذه التقنية رغم دفع مقابل ‏مالي كبير لادخالها الدوري المصري.‏

وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.