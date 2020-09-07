شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يكشف أسباب الخسارة من الزمالك وافتقاد 9 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ‏إنه افتقد لجهود 9 لاعبين فى مباراة الزمالك، التى تعرض خلالها فريقه للخسارة بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما مهاجم الزمالك، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

وتابع بسيونى فى المؤتمر الصحفى للقاء:"مبروك للزمالك وهارد لك لطلائع الجيش، فريق طلائع الجيش محترم جداً، وعندي ٩ لاعبين مش موجودينما بين ايقافات وإصابات وعقود بينا و بين نادي الزمالك بشأن اللاعبين المعارين لنا واللي بنحترمها جداً واحنا مضغوطين جداً وعملنا مجهود كبير، حاولنا نرجع للمباراة لكن للأسف ماحصلش، وأجريت عدة تغييرات لتزويد الشراسة الهجومية وأتعادل لكن ماحصلش و هي دي الكورة".

واختتم بسيونى تصريحاته قائلا:"أتمني التوفيق لينا في المباريات المقبلة، بذلنا مجهود كبير جداً في الملعب وفعلاً صعب جداً اللي بيحصل للاعيب المصري دلوقتي من ضغط المباريات، وإحنا لعبنا ماتشات قبل كده في عز الضهر و احنا في شهر أغسطس ، لكن فعلاً صعب اللعب 6 مباريات في وقت قصير"، وعن تزويد عدد التغييرات فى كل لقاء إلى خمسة بعد العودة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا أوضح بسيونى:أكيد طبعاً حاجة كويسة و تفيد الجهاز الفني بشكل أفضل".