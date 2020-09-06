شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يرد على شائعات «تواطؤ» أحمد أيمن منصور مع الزمالك ضد بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق طارق يحيي، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، على تناول بعض القنوات أنباء عن تواطؤ احمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ضد ناديه وتعمد التراخي أمام الجونة، من أجل اتاحة الفرصة للزمالك في الانفراد بالمركز الثاني.

وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك: «أندهش من هذه التصريحات الغريبة وتناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي أمور مثيرة للضحك وشائعات لا أساس لها من الصحة».

وواصل: «القنوات ادعت أيضًا أن تواطؤ أحمد أيمن منصور ضد بيراميدز جاء بواسطة والده نجم الزمالك السابق أيمن منصور ونشر شائعة أنه عاد الآن من قطر للعمل في نادي الزمالك، وهذه أكاذيب عارية تمامًا من الصواب».