شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لسموحة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدٍ الإثنين استعدادًا لمواجهة فريق سموحة، المقررة إقامتها مساء الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

كان الزمالك قد فاز على فريق الجيش مساء اليوم الأحد بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.