شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يعلق على تأجيل نصف نهائي أفريقيا.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، لاعبي والجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك ومجلس إدارة النادي بعد الفوز على طلائع الجيش.

وأضاف أمير مرتضى، بعد المباراة، أن اتحاد الكرة المصري يجب أن ينظر إلى الإصابات التي يعاني منها الفريق مثل حازم إمام ومحمد عبدالشافي وإصابات اليوم أمام الجيش مثل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، خاصة أن الزمالك تنتظره مهمة إفريقية صعبة.

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن الفريق لا يلعب في بطولة واحدة وإنما يلعب على أكثر من بطولة ويركز على الفوز بها جميعًا، لذا لن يسمح له بأن يكون هناك أريحية في المباريات ولابد من الخروج بأهم المكاسب منهاـ وأهدافها جميعًا دون نقصان وهذا قدر الفرق الكبيرة.

وعما يقال بخصوص تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يواجه فيه الزمالك فريق الرجاء المغربي، شدد أمير مرتضى على أنها مجرد مناوشات، موضحًا أنه حتي الآن الفريق يستعد للموعد المحدد لمواجهة الذهاب وهو 25 سبتمبر الحالي ولم يتم إبلاغ إدارة النادي بأي مواعيد جديدة.

وكان الزمالك قد فاز على فريق الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

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