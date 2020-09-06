شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابتي «ساسي» و«بن شرقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن أن الاصابة التي تعرض لها لاعب الفريق فرجاني ساسي خلال مباراة طلائع الجيش، اليوم الأحد، في الدوري الممتاز عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي منها.

كذلك، أكد «أسامة» أن إصابة أشرف بن شرقي مهاجم الفريق عبارة عن شد في العضلة الضامة وسيخضع للأشعة للاطمئنان عليه وتحديد فترة علاجه.

وفاز الزمالك على فريق الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.