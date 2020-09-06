شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تتعادل مع سويسرا إيجابيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب الألماني مع نظيره السويسري، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب سانت جايكوب بارك بسويسرا ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز أهداف اللقاء إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 14 من الشوط الأول، فيما تعادل للمنتخب السويسري، سيلفان فيدمر في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، ليفشل بعدها المنتخب الألماني في محاولة الفوز باللقاء ويكتفي فقط بالتعادل.

وبهذة النتيجة يكون رصيد المنتخب الألماني نقتطين من تعادلين، حيث يحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بعد المنتخب الإسباني متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، والمنتخب الأوكراني، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يأتي المنتخب السويسري في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.