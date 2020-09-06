شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية.. الماتادور الإسباني يدهس أوكرنيا بالأربعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب الإسباني على المنتخب الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شئ.

وأحرز أهداف المنتخب الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة 3 من ضربة جزاء، تسبب فيها اللاعب الشاب أنسو فاتي وترجمها «راموس» في المرمى، كما أحرز المدافع الإسباني الهدف الثاني في الدقيقة 29، بينما أحرز أنسو فاتي الهدف الثالث في الدقيقة 32 من الشوط الأول، فيما عزز فيران توريس تقدم المنتخب الإسباني بالهدف الرايع في الدقيقة 83، ليستمر بعدها المنتخب الإسباني في السيطرة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الإسباني لـ 4 نقاط، يحتل بها المركز الأول في المجموعة بينما يبقى رصيد المنتخب الأوكراني 3 نقاط.