شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية «أوباما» تقود الزمالك للفوز على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي الزمالك في تحقيق فوزًا جديدًا في مباراته أمام نظيره طلائع الجيش، التي أقيمت على ستاد القاهرة، في إطار الجولة 25 من مباريات الدوري المصر ي الممتاز.

وشهد الشوط الأول محاولات متكررة من طلائع الجيش لخطف هدف أول عن طريق تسديدات من كريم طارق وأحمد سمير، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح، بينما في المقابل كاد الزمالك أن يتقدم بعد بينية رائعة من محمد أوناجم ليوسف أوباما داخل منطقة الجزاء لكن الأخير سددها بشكل غريب بعيدًا عن المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وكان الشوط الأول قد شهد إصابة لاعب الزمالك فرجاني ساسي في ظهره ليغادر المباراة مستبدلًا بإسلام جابر.

وفي الشوط الثاني، ضغط الزمالك بحثًا عن كسر حاجز التعادل السلبي، وهو ما نجح فيه بالفعل عن طريق عرضية رائعة من عبدالله جمعة استقبلها يوسف أوباما برأسية ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس ودخلت المرمى في الدقيقة 56.

وكاد البديل عمرو جمال أن يخطف هدف تعادل قاتل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 87 بعد استقباله لكرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك بضربة رأس رائعة مرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جنش حارس الزمالك، لينتهي اللقاء بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

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