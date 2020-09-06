شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع بمرتضي منصور غدًا لمناقشة أزمتي «اليد» و«الانسحاب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا غدا الاثنين مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك بمقر مكتب الوزير لمناقشة العديد من الملفات
وقال مصدر بمكتب الوزير ان الهدف من الاجتماع هو رغبة الوزير في مناقشة أزمتي انسحاب الزمالك من الدوري وعدم توجيه الدعوة لمجلس ادارة الزمالك لحضور حفل قرعة مونديال اليد الذي أقيم امس
ويذكر ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أدلي بتصريحات إعلامية ان حسن مصطفي والاتحاد الدولي لليد هو المسؤول توجيه الدعوات وليست الوزارة
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