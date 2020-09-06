شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال اليد تعلق على عدم دعوة رئيس الزمالك للقرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم بكرة اليد 2021، دعم الدولة المستمر للجنة المنظمة للبطولة كي تقام بشكل مشرف وتاريخي.

وقال «لبيب» خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «بدأنا اليوم عقد عدة اجتماعات، فضلًأ عن تفقد الفنادق المخصصة للبطولة»، مشيرًا إلى أنه سيتم تفقد عدة صالات غدًا من بينها صالة العاصمة الإدارية.

وتابع: «هناك لجنتان منظمتان إحداهما تابعة للاتحاد الدولي لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا»، مشيرًا إلى أن مصر للطيران الناقل الرسمي لجميع وفود البطولة.

وأشار إلى أن شركة «تذكرتي» شريكًا أساسيًا للجنة المنظمة للبطولة، مؤكدًا أن حفل القرعة نظم بفريق مصري خالص.

وعن عدم دعوة، المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، لحفل القرعة قال: «نادي الزمالك كبير لكننا لم ندعو أي رئيس ناد، نظرًا للظروف الاستثنائية لكورونا، والشخصيات التي حضرت تلقت دعوة من الاتحاد الدولي».

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