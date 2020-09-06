شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حمادة صدقي مدرب كبير وأعتذر عن تدريب سموحة ولم تتم إقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن نادي سموحة يعاني منذ عودة النشاط الرياضي، وكان الفريق قبل فترة كورونا يقدم نتائج جيدة للغاية.



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن"سموحة هو الفريق الوحيد الذي تعادل مع النادي الأهلي قبل توقف كورونا ولكن هناك لاعبين لم يكونوا موفقين حتي الأن وأيضا هناك غيابات داخل صفوف الفريق ولكن أتمني عودة الفريق لسابق عهدة مثلما كان قبل كورونا".

وأكمل"الكابتن حمادة صدقي مدرب كبير وغير مسؤول عن نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وبالعكس هو يقوم بمهامة بشكل جيد للغاية ولكن كما قولت هناك فقط حالة من عدم التوفيق داخل الفريق ومع مرور الأيام والمباريات سيعود الفريق لمكانتة الطبيعية، ولا يمكن نسيان أن المباريات حاليا تقام كل ثلاث أيام ولم يستطيع اللاعبو أن يقوموا بالإستشفاء بعد المباريات".



وأختتم"حمادة صدقي إعتذر عن التواجد داخل الفريق ولم يتم إقالتة وهو من المدربين الكبار، ولم يتم حتي الأن تعيين أي مدرب للفريق خلال الفترة الحالية، وخلال إجتماع مجلس الإدارة القادم سيتم الإستقرار عن ‘سم المدرب الجديد وبالمناسبة المدرب ليس من الأسماء المطروحة علي الساحة الرياضية".